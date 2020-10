Til sommer skal det evalueres, om corona-tiltaget med med at aflevere og hente børnene udenfor ved institutionernes indgang er en god ide. Arkivfoto

Politikere om kritiseret corona-tiltag: Det har givet ro for børnegruppen

Rikke Mortensen og Bo Vesth, medlemmer af Egedal Kommunes Familieudvalg, forsvarer beslutningen om at forældre afleverer og henter deres børn i dagtilbud udenfor institutionerne

Lokalavisen Egedal - 28. oktober 2020 kl. 14:24 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen

Flere forældre i Egedal Kommunes dagtilbud kritiserer beslutningen om at fastholde corona-tiltaget, hvor forældrene afleverer og henter deres børn ved indgangen udenfor institutionen.

Men i det skriv, som forældrene tirsdag modtog fra politikerne Rikke Mortensen (B) og Bo Vesth (V), bliver beslutningen forsvaret.

"Baggrunden for at gøre denne ordning permanent efter corona er den generelle erfaring, at det har haft en meget stor positiv effekt på børnenes hverdag. Det giver mere nærvær og tryghed i overleveringen, at det enkelte barn modtages af én voksen, som kun har fokus på barnet og forælderen. Samtidig giver det en større ro og sammenhæng til resten af børnegruppen, når de ikke bliver "afbrudt" af andre børn og voksne, der kommer og går midt i en god leg eller en stille stund. Institutionerne fortæller om meget mindre gråd. Den positive effekt vil vi gerne holde fast i," skriver Rikke Mortensen og Bo Vesth, der er henholdsvis konstitueret formand for Familieudvalget og medlem af Familieudvalget.

Mødes til december Lokalaften Egedal har efterfølgende været i kontakt med Rikke Mortensen, som er ked af reaktionen og kritikken fra forældrene.

"Jeg er ked af, hvis vores forældre føler sig kørt over. Det har ikke været hensigten, men til december skal vi mødes med vores dagtilbud, og her skal vi naturligvis tage snakken og dialogen om de bekymringer, som forældrene går med," siger Rikke Mortensen, der godt kan forstå, at beslutningen har fået forældrene på banen.

"Sådan skal det være, for det handler om deres børn, men vi ønsker ikke en mindre dialog med forældrene - tværtimod har vi med vores skriv til forældrene ønsket en tættere og direkte dialog," lyder det fra Rikke Mortensen.

Forældrene mener, at beslutningen rammer alt fra det praktiske til det følelsesmæssige. Hvad siger du til det?

"Det praktiske ved ikke at have adgang til barnets kasse med skiftetøj og så videre må vi kunne løse, men det følelsesmæssige ved at skulle aflevere og hente sit barn på en anden måde må vi diskutere og have en dialog om."

Nogle forældre påpeger, at ikke alle fra områdebestyrelserne er blevet spurgt konkret ind til løsningen. Er det rigtigt?

"Der har ikke været en høringsproces, men vi afviklede et dialogmøde med områdebestyrelserne. Jeg er ked af, hvis der har været uklarhed omkring dialogen i den konkrete sag."

Rikke Mortensen understreger, at selvom beslutningen er gjort permanent, så skal den evalueres til sommer.

"Det er rigtigt, at løsningen strækker sig ud over corona-perioden, men derfor bliver ordningen alligevel evalueret til sommer, så det er ikke mere permanent end at vi kigger på det igen til sommer og ser på positive og negative erfaringer," siger Rikke Mortensen.