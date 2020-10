Skal farten ned til 70 km/t her, og skal vejen ændres med autoværn og overhaling forbudt? Foto: FDL.

Politikere om Tværvej: Nu må vi høre Vejdirektoratet

Både borgmester og udvalgsformand lægger op til tæt dialog med vejens ejer

Lokalavisen Egedal - 12. oktober 2020 kl. 08:15 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

Blandt politikerne i Egedal vil man nu senærmere på mulighederne for at få ændret Tværvejen, efter to tragiske dødsulykker på fire år.

"Det er meget trist, det der er sket, og det vil jeg først og fremmest gerne udtrykke min sorg over", siger Bo Vesth (V), formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Han lader forstå, at da vejen er en statsvej, og ikke kommunens vej, vil Egedal Kommune tage kontakt til Vejdirektoratet.

"Vi kommer til at rette henvendelse til dem, og bede dem om at give deres bud på hvorfor der er sket de her ulykker. Det vil vi meget gerne gå ind i en tæt dialog om."

Men samtidig mener Bo Vesth, at man skal være opmærksom på de nærmere omstændigheder omkring de to ulykker, i 2016 og i år. Efter den første blev en 22-årig mand senere dømt for uagtsomt manddrab. En 27-årig mand er efter den seneste ulykke sigtet efter samme bestemmelse.

"Ikke dermed sagt, at vi ikke skal forsøge at gøre noget. Vi skal gøre alt hvad vi kan for at gøre vejen så sikker som muligt. Men hvis folk vil være idioter i trafikken, kan vi aldrig sikre os helt", siger Bo Vesth.

Afvist tidligere Borgmester Karsten Søndergaard (V) er enig i, at kommunen nu skal gøre hvad man kan overfor Vejdirektoratet:

"Vi er i løbende dialog med dem, og vi skal forsøge at påvirke så goddt vi kan. Sidst vi prøvede at få ændre Tværvejen, blev det afvist. Men det skal ikke afholde os fra at prøve igen. Men samtidig er det jo vigtigt at sige, at alt tyder på det var en spritbilist, der forårsagede ulykken."

Ulrik John Nielsen fra Lokallisten Ny Egedal lader i en kommentar på Facebook forstå, at listen vil rejse spørgsmålet om Tværvejen på næste møde i Teknik- og Miljøudvalget.