SF's Jens Skov og Niels Lindhardt Johansen fra de Konservative er umiddelbart positive overfor en tilbagebetaling til Egedal-forældrene for det manglende klubtilbud

Lokalavisen Egedal - 07. august 2020 Af Kenneth Tanzer

Står det til administrationen i Egedal Kommune, så skal en gruppe Egedal-forældre have tilbagebetalt et beløb for børnenes klubtilbud under "corona-genåbningens fase 1".

Og umiddelbart møder anbefalingen og forældrenes forespørgsel om en tilbagebetaling opbakning fra SF's Jens Skov og Konservatives Niels Lindhardt Johansen, der begge sidder i Skoleudvalget og skal behandle sagen på tirsdagens møde.

"Jeg skal lige kigge nærmere på sagen, men hvis vi ikke har givet forældrene og børnene et klubtilbud i en bestemt periode, så giver det mening at tildele dem en tilbagebetaling. Det kan jeg godt bakke op om. Under corona-perioden havde vi en diskussion om tilbagebetaling, da nogle kommuner valgte at betale et beløb tilbage til forældrene. Diskussionen gik på, om vi havde givet børnene et alternativ. Det mente vi dengang, men måske forholder det sig anderledes, og så skal vi også gennemføre en reduktion," siger Jens Skov, der samtidig hæfter sig ved beløbets størrelse på henholdsvis 230.000 kr. og 34.200 kr.

"Det er ikke to beløb, som vælter vores budget, og når det samtidig sender et godt signal, så skal vi gøre det," lyder det fra Jens Skov.

Også Niels Lindhardt Johansen er positiv overfor en forældre-tilbagebetaling for klubtilbud til 6.-7. klassetrin på distriktsskolerne og for 4.-5. klasse for elever på privatskole.

Beløbet er ikke afgørende "Der er en del tekniske detaljer i denne sag, som jeg lige skal sætte mig ind i, men som udgangspunkt hælder jeg til, at forældrene ikke skal betale for en ydelse, som de ikke har fået. Hele corona-situationen har været hård for mange familier, og hvis vores klubtilbud ikke har været der i en periode, så skal vi naturligvis kigge på en tilbagebetaling," siger Niels Lindhardt Johansen, der ikke finder beløbet på tilbagebetalingen afgørende.

"Det betyder ikke noget, om det er et stort eller lille beløb, der skal betales tilbage. Det her handler om principper. Hvis vi ikke har leveret et klubtilbud, så skal forældrene kompenseres," siger Niels Lindhardt Johansen.