Carina Buurskovs hidtil seneste officielle handling som politiker var indvielsen af Fantasihaven.

Politiker: Derfor er jeg sygemeldt

Venstres formand for familieudvalget er sygemeldt fra byrådsarbejdet. Men hun glæder sig til at vende tilbage efter sygdomsforløbet

Lokalavisen Egedal - 13. november 2020 kl. 09:27 Af Henrik Gregersen Kontakt redaktionen

"Jeg har altid opfattet mig selv som pligtopfyldende og arbejdsom. Også når det kommer til det politiske arbejde. Derfor synes jeg også, dem, der har stemt på mig, skal vide, hvorfor jeg ikke kan være det lige for tiden. Samtidig ville jeg også bare gerne undgå rygtedannelse og at skulle forklare hvorfor jeg har været væk, når jeg vender tilbage."

Sådan lyder det fra en berørt Carina Buurskov, der ved byrådsmødet i slutningen af oktober udtrådte af Byrådet med sygeorlov.

Tænkt længe over det Ugen efter kunne følgerne på hendes Facebook-side læse forklaringen: Hun er blevet ramt af kræft, og må i den kommende periode erkende, at hun ikke vil være i stand til at varetage sine politiske poster.

"Jeg havde tænkt meget længe over, om jeg skulle melde ud og hvordan. Om det nu var den rigtige måde at gøre det på, og hvad jeg risikerede af beskeder og kommentarer, når det blev lagt op. Heldigvis har det vist sig, at bekymringerne var fuldstændig overflødige. Alle har simpelthen været så søde, og der er kommet blomster og ønsker om god bedring fra både med- og modspillere. Sådan noget her sætter tingene i perspektiv. Alle uenigheder er visket ud, og så er vi alle sammen bare mennesker og kolleger. Men det er samtidig hårdt, for når man sætter ord på, hvad det handler om bliver det endnu mere virkeligt. Der er bare så mange familier, der kommer i den her situation og vi bliver nødt til at kunne tale med hinanden om det," siger hun til Lokalavisen.

Talt om det er der også blevet med børnene:

"Det har været førsteprioritet for os, at have hånden under vores børn. Vi kunne ikke melde ud hurtigere end de - eller vi selv - var klar til. Det har været rigtig svært, at få noget man knap nok selv forstår forklaret i børnehøjde. Derfor har vi trinvis indviet børnene efter hvad vi følte de kunne rumme hver især og efterhånden som vi har haft noget konkret at forholde os til," fortæller hun.

27 dage Mistanken om kræft i maveregionen opstod i slutningen af september. I begyndelsen af oktober bekræftede undersøgelser mistanken, og i dag er Carina Buurskov i gang med et behandlingsforløb, der både omfatter operation og kemoterapi:

"Der gik 27 dage, fra mistanken blev rejst, og til den første behandling. Jeg har oplevet et system, der har grebet mig og været effektivt, og hvor der bliver holdt godt øje med mig.

Vi er ved godt mod og oplever virkelig meget opbakning omkring vores familie, ligesom min byrådsgruppe støtter mig rigtig meget. På den måde er jeg fortsat med lidt på sidelinien, når overskuddet er der. Det er svært at slippe noget man brænder for og jeg har bestemt ambitioner om, at vende stærkt tilbage til arbejdet i byrådet," konstaterer Carina Buurskov