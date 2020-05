Politiet bekræfter borger-henvendelse: Rockergruppen Satudarah spøger igen i Ganløse

Således har borgere i Ganløse skrevet en mail til Nordsjællands Politi, hvor de kort gør opmærksom på, at der angiveligt er forhandlinger i gang med Satudarah om et køb af Ringbakken 10.

Pokkers ærgerligt

"Jeg er ved at undersøge det nærmere sammen med politiet. For mig er det helt nye oplysninger, men hvis det er rigtigt, så er det pokkers ærgerligt. Jeg troede, at rockergruppen var et overstået kapitel i Ganløse," siger Karsten Søndergaard.