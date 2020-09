Politiet: 77-årig gik amok - sparkede og slog bilist

"Den 77-årige havde haft en kontrovers med en 32-årig kvinde fra Ølstykke, hvor den 32-årige havde påtalt, at den 77-årige havde parkeret sin bil på en måde, at det var svært for den 32-årige at passere i sin bil. Da den 32-årige derfor bad den 77-årige om at flytte sin bil, blev hun tildelt to slag i ansigtet samt to spark i maven af den 77-årige," lyder det fra Nordsjællands Politi.

KT