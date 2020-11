Plejehjemsenheden Solkrogen på Damgårdsparken i Stenløse kan blive omdannet til seniorbofælleskaber, der efterfølgende ejes, drives og anvises af DAB/ØAB. Foto: KT

Plejehjemsenheder kan blive til seniorbofællesskaber eller botilbud

Egedals politikere skal i næste uge tage stilling til, hvordan fremtidens behov for botilbud til socialpsykiatrien, handicap og unge med autismespektrum forstyrrelser skal afdækkes. Tre scenarier er i spil - to af dem går på at omdanne Engbo, Skovbo og Bakkebo

Lokalavisen Egedal - 06. november 2020 kl. 15:28 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen

En større plan for etablering af botilbud og placering af plejeboliger er på tegnebrættet i Egedal Kommune.

På torsdag skal politikerne i kommunens Planudvalg og Social- og Sundhedsudvalg tage stilling til, hvordan investeringsplanens investeringsspor "Plejeboliger og botilbud" skal realiseres i forhold til at dække behovet for botilbud til socialpsykiatrien, handicap og unge med autismespektrum forstyrrelser (ASF).

Den omfattende plan byder på tre scenarier, som er fremlagt af administrationen - Egedal Kommune køber bygningerne af DAB, som i dag huser de mindre Ølstykke-plejehjemsenheder Engbo, Skovbo og Bakkebo, hvorefter det er planen at omdanne dem til 16 psykiatriske botilbud og 16 botilbud til borgere med autismespektrum forstyrrelser (ASF). I det scenarie skal plejehjemsenheden Solkrogen i Stenløse flyttes til det nye plejecenter Hyrdevænget i 2023 og vil herefter stå tomt.

Det andet scenarie går på, at DAB/ØAB omdanner bygningerne, som huser Engbo, Skovbo og Bakkebo på Carl Hansens Allé i Ølstykke til seniorbofællesskaber, mens Vejbo videreføres som handicaptilbud. Kommunen anvender budgettet på 45,1 mio. kr. til ved nybyg eller ombygning at etablere 16 psykiatriske botilbud og 8 botilbud til borgere med autismespektrum forstyrrelser (ASF). De øvrige otte ASF-pladser etableres i de fleksible boliger.

Flytter til nyt plejecenter Endelig er der det tredje scenarie, som lægger op til at alle botilbud bibeholdes som i dag. 16 ASF-pladser erhverves forsat hos eksterne eller i fleksible boliger, mens Bakkehuset og Skovbo, som begge huser psykiatri-tilbud, forsat vil være §105-tilbud.

I forslaget flyttes Engbo og Solkrogen til det nye plejecenter i 2023 og vil herefter stå tomme. Der er pt. ingen alternative løsninger i forhold til anvendelse af henholdsvis Solkrogen og Engbo, og derfor er der en væsentlig risiko for, at kommunen fra marts 2023 har en årlig tomgangsleje på cirka 3,3 mio. kr. plus servicearealer.

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Vicky Holst Rasmussen (A), ser frem til at tage hul på drøftelserne.

"Der er kommet nogle forslag/scenarier fra administrationen, og dem skal vi dykke nærmere ned i, men det er en sag, som vi har arbejdet på i længere tid. Der er mange spændende opgaver, der skal løses indenfor dette område, og derfor holder vi også et fællesmøde med Planudvalget, fordi vi skal drøfte, hvordan vi kommer videre med plejeboliger, seniorbofællesskaber og botilbud. Det er en spændende sag, fordi den vedrører mange parter, som skal høres og tages med på råd," siger Vicky Holst Rasmussen.

Sagen om "Plejeboliger og botilbud" tog fart i august 2018, da byrådet godkendte planen for udvidelse og optimering af plejeboliger til ældre og borgere med handicap eller sindslidelse.

I det såkaldte "investeringsspor" blev det besluttet, at de mindre plejehjemsenheder Solkrogen og Engbo med henholdsvis 16 og 17 boliger samt de to socialpsykiatriske botilbud Skovbo og Bakkehuset med henholdsvis 8 og 9 pladser skal samles i større boenheder for at optimere driften og sikre, at der kan gives den rigtige pædagogiske støtte til borgerne.

Plan tog fart i 2018 Det blev også besluttet, at beboerne i Engbo og Solkogen (tilsammen 33 pladser, red) flyttes til det nybyggede plejehjem Hyrdevænget i Egedal By, hvor der etableres 78 pladser, som dækker det forventede fremtidige øgede behov for plejeboliger. Samtidig blev der sat flueben ved at beboerne i Skovbo og Bakkehuset (psykiatrisk botilbud) samles i Engbo.

Endelig blev det vedtaget, at 17 boliger til unge med autismespektrum forstyrrelser (ASF) etableres som midlertidige boliger og med en månedlig leje som tilgodeser brugernes økonomiske formåen. Disse etableres i Skovbo og Bakkebo, hvor beboerne i Bakkebo samtidig flyttes til Bakkehuset ved Skelhøj.

Siden august 2018 er der dog truffet beslutning om at indrette et antal aflastningsboliger til ældre på Porsebakken. Det er gennemført og administrationen vurderer, at der fremover ikke er behov for yderligere aflastningspladser, som ved eventuelt behov var tiltænkt at kunne etableres i Solkrogen.

Anbefaler ikke et køb I forhold til økonomien, så har kommunens administration undersøgt muligheden for at erhverve Engbo, Skovbo og Bakkebo. Købsprisen er vurderet af ejendomsmægler til cirka 41,9 mio. kr., hvor en endelig købspris i givet fald skal godkendes af Vurderingsstyrelsen. Hvis Vejbo skal indgå, vurderes købsprisen at være 52,7 mio. kr. - det vil sige over det fastsatte budget på 45,1 mio. kr. i investeringsplanen. Hertil skal desuden tillægges omkostninger til ombygning.

"Vi har endvidere undersøgt muligheden for, at købet kan godkendes af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Lovgivningen administreres restriktivt og den forholdsvis snævre mulighed for at nedlægge almene boliger gør, at der skal være et stærkt og dokumenterbart bevis for, at der reelt foreligger udlejningsvanskeligheder, og at disse udlejningsvanskeligheder medfører økonomiske vanskeligheder for afdelingen. Det vurderes derfor yderst tvivlsomt, at potentielle udlejningsvanskeligheder grundet opførelse af et nyt plejecenter, vil være tilstrækkeligt til at løfte beviset for reelle udlejningsvanskeligheder. På den baggrund anbefaler administrationen ikke, at der arbejdes videre med køb af boenhederne Engbo, Skovbo og Bakkebo på Carl Hansens Allé i Ølstykke," lyder det fra administrationen.