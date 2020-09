På skolevejen Dam Holme, som nu strækker sig helt op til Egedal Rådhus, er kommunen klar til at finde en trafiksikker løsning, så børnene trygt kan komme over vejen til Stenløse Privatskole.

Penge er sat af i budgettet: Farlig skolevej skal gøres sikker

Han er én blandt flere forældre til børn på Stenløse Privatskole, som vil have løst hastigheds-problemet på Dam Holme og Dam Enge, hvor Nordsjællands Politi ved flere lejligheder har foretaget hastighedskontrol og taget bilister for at køre langt over de tilladte 50 km/t.

"Jeg er slet ikke tryg ved at sende min dreng alene over de her veje. Forholdene er ganske enkelt for farlige."

Løsningen er klar

Og nu tyder alt på, at hjælpen er på vej til forældrene og de mange børn, der skal krydse de to veje for at komme over til privatskolen.

Egedal Kommune har nemlig fundet plads i budgettet til at sikre en adgangsvej til den eksisterende tunnel under Dam Holme. I dag stopper stien under Dam Holme-tunnelen noget pludseligt, men ved at forlænge stien kan der laves en op- og nedkørsel, så børnene slipper for at krydse vejen.

"Hvis vi skal lave en løsning, der adskiller de bløde og hårde trafikanter, så er det her bedre og mere sikkert end et fodgængerfelt," sagde Venstres byrådsmedlem Bo Vesth tidligere på måneden.