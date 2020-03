Pelle Emil fra Ganløse er ny vært på TV2-program

Hver uge skal deltagerne gøre en del af drømmen til virkelighed, og de bygger og indretter rum for rum i deres unikke sommerhus. De har hver 310.000 kroner til at forvandle et nøgent hus til en færdig sommerdrøm, og jo længere de kommer med rummene, jo tættere kommer de også på hinanden, fordi relationerne bliver presset, når tiden gør dem stresset i kampen om et sommerhus til to millioner kroner.