Simone Grønhøj er klar til at åbne sin nye danseskole "Golden Dance Studio". Privatfoto

På søndag: Ny danseskole holder gratis workshop

Som Lokalavisen Egedal for nylig kunne fortælle, så slår Simone Grønhøj dørene op til sin nye danseskole "Golden Dance Studio" i Ledøje Forsamlingshus hver onsdag og torsdag.

Onsdag den 12. august fra kl. 17-19 er der åbent hus, hvor man kan møde Simone og resten af hendes team., men allerede på søndag fra kl. 16.30 til 17.30 er der mulighed for en gratis workshop bag Smørum Bibliotek.

"Vi vil starte med noget puls og styrke, og derefter vil der blive undervist i en hiphop koreografi. Man skal selv have vand og eventuelt et håndklæde eller en måtte, da vi skal lave nogle øvelser på græs, og ellers skal man bare komme med godt humør. Vi sørger selvfølgelig for sprit og afstand. Minimums alder er 9 år," lyder det fra Simone Grønhøj.

Hun er uddannet og eksamineret danselærer gennem "De Danske Danseskoler". Derudover har hun vundet flere DM-titler, ligesom hun mange gange har repræsenteret Danmark ved både EM og VM.