På mandag: Sådan afvikles kommunens informationsmøde om udviklingen af Kildedal Nord

Egedal Kommune har sat dato på afviklingen af informationsmødet om det store Kildedal Nord-område, der kan komme til at huse boliger eller et arresthus

Hvad skal der ske med Kildedal Nord-området i Egedal Kommune, og hvornår kommer det til at ske?.

Svarene på de spørgsmål kan man sandsynligvis få mandag den 27. april klokken 18.00, når Egedal Kommune holder et virtuelt informationsmøde om planerne, hvor blandt andet et arresthus er i spil.

På mødet vil Egedal Kommune fortælle om forskellige udviklingsscenarier, der er for det store byudviklingsområde, som ligger nord for Kildedal Station. By- og Erhvervsdirektør Sune Schou vil holde oplæg om de forskellige udviklingsscenarier og processen frem mod en realisering. Og der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Kildedal området er omkring 90 hektar og ligger kun 1 km fra Kildedal Station. Naturen, de åbne landskaber, samt nærheden til København, gør området til et helt unikt udviklingsområde i hovedstadsområdet.

Området ved Kildedal er i dag udlagt til ferie- og oplevelsesområde med fritidsboliger, sportsfaciliteter og rekreative formål og mulighed for hotel- og konferencefaciliteter samt butikker og restauranter.

I den igangværende planperiode lægges der op til en analyse af fremtidige behov, afklaring af visioner og muligheder samt en proces og dialog om den fremtidige udvikling af Kildedal.

Informationsmødet kan følges live på denne side:

https://watch.livepro.dk/egedalkommune/ eller på kommunens facebookside.