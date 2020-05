Helen Kuhre (til venstre), filialdirektør hos Danske Bank Egedal og Peter Darum, salgschef på Lokalavisen Egedal er på banen med to kåringer af "Månedens Butik"

På mandag: Dobbelt kåring af "Månedens Butik

Lokalavisen Egedal og Danske Bank Egedal kårer på mandag "Månedens Butik" for både marts og april

Corona-nedlukningen satte en midlertidig stopper for kåringen af prisen "Månedens Butik", som uddeles af Lokalavisen Egedal og Danske Bank Egedal.

Men nu kommer der igen gang i kåringen af prisen, der har til formål at hylde og fremme det lokale butiksliv.

På mandag uddeler Lokalavisens salgschef Peter Darum og Danske Banks filialdirektør Helen Kuhre nemlig prisen to gange, idet der både skal findes en vinder for marts og april, inden der senere på måneden vælges en vinder for maj.

På Lokalavisens Facebookside har man siden 27. april haft mulighed for at stemme på den butik, som man mener har gjort sig fortjent til pris, diplom og blomster. Rigtig mange har deltaget i afstemningen, og vi takker for de mange gode input.

Når vinderne er fundet på mandag, så bliver de offentliggjort her på siden, på Lokalavisens facebookside og i den trykte avis-udgave.