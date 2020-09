Mange mennesker plejer at dukke op til årets biludstilling i Egedal Centret. Arkivfoto

På lørdag: Sprøde biler indtager Egedal Centret

Dagen byder også på sjove konkurrencer for børn, og så kan man vinde et gavekort til Egedal Centret. Der også en konkurrence på højkant for de voksne, der kan vinde en antirustbehandling fra JS Carline.