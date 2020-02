Det er dette fængsel på Enner Mark ved Horsens, som Egedals politikere har set nærmere på. Foto: Egedal Kommune

På inspirationstur til Horsens: Egedal-byrødder sendt i fængsel

"Det er klart, at ender det med at Egedal skal have et arresthus, så skal det se ordentligt ud og falde så naturligt ind i området som muligt," siger Egedal-borgmester Karsten Søndergaard efter dagens tur til Enner Mark ved Horsens

Kommunalpolitikerne fra Egedal blev mandag for en stund spærret inde i fængslet på Enner Mark ved Horsens.

Efter nogle timer blev politikerne dog lukket ud, da formålet var en inspirationstur for at se, hvordan et moderne fængsel og arresthus fungerer og kan tilpasses den omkringliggende natur.

Fængslet ved Enner Mark der både huser arrest- og fængselsafdeling, og som blev indviet i 2006, fik i 2008 tildelt Horsens Kommunes arkitekturpris. Netop måden at bygge et fængsel på er afgørende, hvis det ender med at der skal ligge et arresthus i Egedal.

Byggeriet skal være så neutralt som muligt og ikke skæmme landskabet omkring Kildedal Nord. Derfor havde Kriminalforsorgen inviteret på charmeoffensiv til Horsens.

"Det er klart, at ender det med at Egedal skal have et arresthus, så skal det se ordentligt ud og falde så naturligt ind i området som muligt. Det er det, vi gerne vil sikre os ved at være på inspektion her i Enner Mark fængslet," siger Egedals Borgmester Karsten Søndergaard.

Kan være trygge Fængslet i Horsens består af fem uafhængige og fritliggende afsnit med plads til i alt 235 indsatte. Det er planlagt som en spredt, lav bebyggelse, hvor præget af institution nedtones. Byggeriet er fleksibelt med mulighed for sektionering, hvor de indsatte kan opdeles i mindre grupper. Samtidig er sikkerheden høj med en 1400 meter lang ringmur omkring fængslet og 300 overvågningskameraer.

"Først og fremmest er det vigtigt, at vi kan være helt trygge og sikre hvis vi vælger at have et arresthus i kommunen. Sikkerheden skal være fuldstændig i top, og det har jeg nu ved selvsyn konstateret, at det er det. Dernæst er det vigtigt, at et sådan byggeri ikke skæmmer området og naturen. Og det har vi også fået bekræftet i dag. Fængslet ligner ikke et klassisk fængsel, men er både moderne og arkitekttonisk gennemtænkt i forhold til omgivelserne. Vi var alle overraskede over, hvor lidt man lagde mærke til muren og hvor godt det var indarbejdet i landskabet," siger Karsten Søndergaard i en pressemeddelelse.

Området ved Kildedal Nord er attraktivt og flere bejlere end kriminalforsorgen er lune på at slå sig ned dér. Blandt andet DBU der overvejer at etablere et nyt nationalt træningscenter for DBUs landshold og også Casa der er én af Danmarks førende virksomheder indenfor udvikling, opførelse og renovering af fast ejendom, har et ønske om at skabe et nyt byområde med ca. 500 boliger, 142 hotellejligheder og mulighed for erhverv.

Et boost til Egedal "Uanset hvad der kommer til at ske i området, så vil det give et boost til Egedal Kommune. Hvert projekt vil skaffe en masse arbejdspladser til kommunen og det har vi brug for. Besøget i Horsens i dag har blot bekræftet mig i, at også et arresthus kan være en stor gevinst for en kommune som vores. Både økonomisk for kommunen, men også for vores erhvervsliv og for alle borgerne," slutter Karsten Søndergaard.