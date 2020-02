Se billedserie Tungen lige i munden, så dystes der på banen. Fra v. Lasse Ibsen, Kjeld Sørensen og Ib Jensen. Foto: due.

Send til din ven. X Artiklen: På besøg hos fartglade voksne i Ølstykke: Racerbanen i kælderen er et frirum Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

På besøg hos fartglade voksne i Ølstykke: Racerbanen i kælderen er et frirum

Ølstykke Minirace består af 24 herrer, der ofte mødes i et lokale under Toftehøjskolen. Vi kiggede ind torsdag aften

Lokalavisen Egedal - 18. februar 2020 kl. 10:50 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Ja, det er så de eneste damer her."

Ordene falder med et lille smil, mens Kjeld Sørensen, Lasse Ibsen og Ib Jensen viser faciliteterne frem i kælderen under Toftehøjskolen.

"Damerne" er lig med et stort billede af tre smukke fotomodeller, der pryder væggen ved siden af den ene af de to racerbaner, der er opstillet i lokalet. De to baner, der udgør hjertet og omdrejningspunktet for de i alt 24 medlemmer af Ølstykke Minirace.

"De kan jo så ikke komme med, når vi skal flytte, da det er et vægbillede. Det er der jo ikke noget at gøre ved", lyder det med et lille grin.

Lidt vemodighed er der selvfølgelig ved at skulle flytte fra de lokaler, de har benyttet siden starten i 2000. Men ikke mere, end at denne torsdag aften ligesom alle de andre er med hyggen og koncentrationen i højsædet.

Konkurrence-moment For her mødes de voksne herrer - den yngste er 14 år - hver uge for at dyste på de to meget sirligt udførte baner. De deltager også i sjællandsmesterskaber i minirace, og at sidde ved bordene og ordne noget med bilerne og banen hører også med til hyggen. Vi er i en disciplin, som mange nok ellers ville forbinde med drenge i en noget yngre alder. Den har de hørt nogle gange i kælderen. Så svaret falder med det samme, når spørgsmålet går på hvad det er der tiltrækker voksne mænd i deres bedste alder:

"Det er jo lidt det samme som med modeljernbane, men forskellen her er, at der et konkurrence-moment", siger Lasse Ibsen.

"Men også bare det at komme ned og snakke med de andre.

At have det her frirum, hvor man kan fordybe sig i ro og mag."

At ordet "drengerøve" er dukket op nogle gange gennem årene, bekræfter Michael Olsen, formand for Ølstykke Minirace:

"Vi er jo bare en flok voksne mennesker, der synes det er sjovt", griner han.

Når foreningen deltager i messer, kan man tydeligt se reaktionerne hos især drenge og mænd:

"Mange står med julelys i øjnene, når vi viser vores bane frem."

God dialog Som omtalt andetsteds er dagene i kælderen under Toftehøjskolen ved at være talte, og Lærkeskolen venter som ny lokalitet. Med det venter også et større arbejde med at pille de to racerbaner ned, flytte den ene og bygge en ny, anden model op.

Det vækker naturligvis blandede følelser, efter næsten 20 år på samme sted.

"Overordnet set vil vi da helst blive, men når nu det skal være, synes jeg vi er landet på en god løsning", siger Michael Olsen.

"Vi har haft en god dialog med kommunen, hvor vi føler at de har lyttet til os. Vi har jo nogle særlige pladshensyn."

Det er især på den økonomiske side, at Ølstykke Minirace har været bekymrede, men udvalgs-beslutningen om en bevilling på 42.000 kroner er en god nyhed:

"Hvis det står til troende hvad vi har fået oplyst nu, er vi godt tilfredse", siger Michael Olsen.

"Vi flytter faktisk til et større lokale på Lærkeskolen."