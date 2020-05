På besøg hos Skrædderbakkens Havecenter i Ølstykke: I krisetid hitter den spiselige have

Se billedserie Henrik Houmann fra Skrædderbakkens Havecenter tager under coronakrisen imod mange kunder, der gerne vil købe planter til at skabe en spiselig have.

Hvis folk bliver ved med at købe bærbuske og frugttræer, får Skrædderbakkens Havecenter i Ølstykke snart svært ved at følge med. Coronatid er havetid

05. maj 2020
Af Anne Lønstrup

Planteskoler og havecentre over hele landet mærker kundernes interesse for planter, der kan producere bær og frugt. ”Det er rigtigt, at vi har oplevet en meget stor haveaktivitet, og det er også rigtigt, at det spiselige slår igennem. Det er et sjovt fænomen, som vi har mærket, hver gang landet er ramt af en eller anden form for krise. Billedet var det samme under finanskrisen, kartoffelkuren o.s.v. Så snart der er krise, begynder folk at tænke på at være selvforsynende med krydderurter, jordbær, bær og frugt,” konstaterer Henrik Houmann fra Skrædderbakkens Havecenter. ”Vi har set det mange gange før – vores familie kan fejre 50-års jubilæum i denne branche til september – denne gang er det bare slået endnu stærkere igennem, fordi folk helt atypisk har haft god tid,” siger han.

Tid og solskin En anden ting, der har understøttet interessen for havearbejde, er vejret. ”Ja, vejret i begyndelsen af coronakrisen har jo været en gave for os. Vi har jo haft megagodt vejr, og som havecenter er vi så heldige, at det meste af vores plads er udendørs. Derfor har kunderne let kunnet tage herud og gøre deres indkøb, så vi er blevet begavet af flere ting,” siger Henrik Houmann. Her og nu er hans eneste problem, at han er ved at være i bund med planter. ”Vi sælger helst danskproducerede planter, og de begynder at være svære at skaffe. Det kan vi godt mærke nu, og hvis det fortsætter, har jeg et problem. I hvert fald indtil den nye produktion af planter og bærbuske kommer i slut maj og juni,” siger Henrik Houmann.

Han har bemærket, at mange børnefamilier har været på havecentret, samt at kunderne har været usædvanligt velforberedte. ”Børnene har været med, nok fordi børnene alligevel har været hjemme, men også fordi det er sjovt at plante buske og jordbær - og så er det god lærdom. Vi kan også høre, at kunderne har haft tid til at læse, så de er velforberedte. De ved, hvad de godt kunne tænke sig at købe,” siger han.