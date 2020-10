Over 250 har allerede skrevet under: Borgere går til kamp mod fjernvarme-placering

Egedal Fjernvarme A/S ser gerne, at der på et erhvervsområde ved Udlejrevej i Ølstykke placeres et stort fjernvarmeanlæg, men flere borgere er imod. Foto: KT

Ølstykke-borgerne Johan Hahn og Nicolai Sørensen har startet en underskrifts-indsamling mod opførelsen af fjernvarmeanlægget på Udlejrevej i Ølstykke

Lokalavisen Egedal - 23. oktober 2020

Som Lokalavisen Egedal omtalte tidligere på måneden, så kan et stort fjernvarmeanlæg blive opført i erhvervsområdet ved Udlejrevej i Ølstykke.

Ønsket om et varmeanlæg med alt fra varmpepumper til en 24 meter høj akkumuleringstank kommer fra Egedal Fjernvarme A/S, og foreløbelig har Egedal Kommunes Planudvalg nikket ja til at prioritere og igangsætte udarbejdelsen af et kommuneplantillæg og en lokalplan for et nyt fjernvarmeværk i Ølstykke.

Men nu møder projektet modstand fra flere Egedal-borgere, som ikke synes om placeringen i erhvervsområdet på Udlejrevej.

To af dem er Ølstykke-borgerne Johan Hahn og Nicolai Sørensen, og de har nu taget initiativ til en elektronisk underskriftsindsamling mod de lokale fjernvarme-planer.

I skrivende stund har 265 borgere allerede skrevet under på indsamlingen, som blev oprettet onsdag aften.

"Der er udsigt til et stort tårn, skræmmende bygninger og støj fra anlægget, der vil blive placeret tæt på boliger og Søhøjparken," står der i indsamlingen, hvor Johan Hahn og Nicolai Sørensen også byder ind med en alternativ løsning.

Peger på Maglevad-anlæg "Ved at skrive under på denne underskriftsindsamling anbefaler du politikerne i Egedal Byråd at udbygge det eksisterende fjernvarmeanlæg i Maglevad i stedet for at give tilladelse til at opføre et nyt anlæg tæt på beboelse og Søhøjparken i Ølstykke Startionsby. Egedal Fjernvarme har allerede et moderne fjernvarmeanlæg i Maglevad, der vil kunne forsyne Ølstykke ved en udbygning," skriver de to borgere i indsamlingen.

Lokalavisen Egedal har været i kontakt med Johan Hahn og Nicolai Sørensen, som understreger, at deres underskrifts-tiltag ikke handler om at være for eller imod fjernvarme.

"Det handler om at bevare Ølstykke som en attraktiv og flot by. Vi skal forskønne og forbedre den - et fjernvarmeanlæg er det modsatte. Vi har en forhåbning om, at politikerne i Egedal lytter, men "track-recorden" er ikke så god hvad det angår, når vi taler om udviklingen af Ølstykke Stationsby," siger Johan Hahn og Nicolai Sørensen med en skjult hentydning til det strandede privatskole-projekt og den seneste byråds-beslutning om at afvise Rema 1000's flytning fra Rådhus Allé.

Virker som en afvikling Både Johan og Nicolai Sørensen er af den opfattelse, at Ølstykke-borgernes engagement bliver større og større.

"Vi er selv med til at skabe den hverdag, som vi ønsker. Der har vi selv et stort ansvar, men vi skal udvikle Ølstykke Stationsby og ikke afvikle den, som det virker til at være tilfældet i øjeblikket," siger de to borgere, inden de vender tilbage til den konkrete placering i Ølstykke.

"Ud fra et fjernvarmemæssigt synspunkt, så kan placeringen sagtens være optimal, men det kan ikke passe, at en hel by skal lide under den," siger Johan Hahn og Nicolai Sørensen.