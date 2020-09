Opråb fra bylaug: Der skal ryddes op ved gadekæret

"Vi samles om at rydde siv, småbuske og ukrudt, så Ganløses grønne hjerte fortsat kan være et dejligt sted. Alle er velkomne, og det plejer at være effektivt - og hyggeligt. Fællesskabet styrkes, mens vi snakker, arbejder og får noget fra hånden. Vi slutter med lidt forfriskninger," siger Anne Hjælmsø fra Ganløse Bylaug, som opfordrer folk til at medbringe handsker og haveredskaber.