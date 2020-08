Oplev naturen på biblioteket

Den danske natur er temaet for en række arrangementer på Egedal Bibliotekerne

Bibliotekerne inviterer henover sensommeren til en række forskellige arrangementer under temaet "den danske natur". Man kan for eksempel opleve den mørke skov om natten, diskussioner om "den vilde have", litteratur-gåture og skovbadning.