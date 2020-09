Opgradering af it-infrastruktur på vej til Egedal

"Hurtigt bredbånd og god mobildækning er super vigtigt for vores erhvervsliv og for de mange borgere, hvis hverdag er afhængigt af en god it-infrastruktur. Jeg tør godt sige, at den digitale hverdag er kommet for at blive! Og vi har alle vænnet os til, at det skal gå hurtigt. Få mennesker ville i dag kunne holde til at sidde og vente på et modem, der ringer op. Sorte huller, udfald og dårligt internet stemmer ikke overens med en moderne kommune med et erhvervsliv i vækst, så jeg er glad for, at vi nu står foran næste digitale skridt," siger Egedal-borgmester Karsten Søndergaard.