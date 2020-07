Opdatering: Villa er brændt ned: Mand sigtet for brand

Dén mand, der iført blå "bevisdragt" blev ført bort af bevæbnede betjente, under mandagens kraftige villabrand i Smørum, er nu sigtet for brandstiftelse.

Det bekræfter Nordsjællands Politi overfor flere medier.

Villaen er ifølge politiet totalt nedbrændt, og manden bliver tirsdag fremstillet i Grundlovsforhør sigtet efter straffelovens alvorlige bestemmelse om brandstiftelse.

Her er strafferammen helt op til livstid, såfremt det kan bevises, at han har "sat ild til egen eller fremmed ejendom under sådanne omstændigheder, at han indser, at andres liv derved udsættes for overhængende fare, eller det sker med forsæt til at volde omfattende ødelæggelse af fremmed ejendom eller til at befordre oprør, plyndring eller anden sådan forstyrrelse af samfundsordenen."