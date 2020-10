Artiklen: Onsdags-hygge med popcorn, juice og gode historier: Sallys far kiggede forbi

Onsdags-hygge med popcorn, juice og gode historier: Sallys far kiggede forbi

Han har allerede skrevet flere populære bøger om "Sallys far", der både bander, er langt ude i skoven og såmænd også er sygt pinlig.

Nu er børnebogs-forfatteren Thomas Brunstrøm på vej med endnu en Sally-bog, der denne gang handler om at være en rigtig dårlig taber.

Det afslørerede han onsdag aften, da han gæstede salen på Ølstykke Bibliotek til et underholdende foredrag. Her dukkede godt og vel 40 voksne og børn op, og de blev budt på hyggelige omgivelser med både tæpper, juice og popcorn og endda stofposer med et "Sallys far-logo".