Coronakrisen betyder, at byrådsmødet i Egedal igen bliver bag skærmen og ikke som her i byrådssalen. Arkivfoto

Online-beslutninger: Nyt virtuelt byrådsmøde i Egedal

Onsdag den 29. april klokken 18 holder Egedal Byråd sit ordinære byrådsmøde, og det kommer til at foregå virtuelt lige som martsmødet og et par ekstraordinære byrådsmøder under Corona-krisen.