Ønsker indsamlet til Hampelandskolens fremtidige funktioner

En lang række brugere af Hampelandskolen har nu bidraget med deres ønsker til, hvad de fysiske rammer på skolen skal kunne i fremtiden. Ønskerne samles i et katalog og tages med videre til de konkrete byggeplaner senere hen

Hvordan skaber man motiverende læringsmiljøer og mere brugbare udearealer for alle? Hvordan får man et fleksibelt og mangfoldigt multihus og et skolebibliotek med flere funktioner?

Det er nogle af de spørgsmål, der blev vendt på en stor workshop med over 60 deltagere, heriblandt elever, forældre, lærere, pædagoger og repræsentanter fra det lokale kultur- og fritidsliv. Også en række byrådsmedlemmer deltog.

"Skolens fysiske rammer skal understøtte leg, læring og trivsel, og så skal vi indrette arealerne så inspirerende og fleksibelt som muligt. Her ved ikke mindst elever, lærere og pædagoger rigtig meget om, hvad der skal til. Deres ønsker er sammen med de overordnede principper for skoleombygningerne et værdifuldt bidrag til de konkrete byggeplaner og er med til at sikre et godt grundlag for at vælge de rigtige løsninger senere hen," siger centerchef for Skole og Dagtilbud Lone Kvist fra Egedal Kommune.

Workshoppen er en del af forberedelserne til den ombygning og modernisering af Hampelandskolen, som starter i 2021, og som igen er del af et tiårigt projekt med ombygninger af Egedals skoler.

Nyt multihus "I 2019 havde vi en bred involveringsproces, som mundede ud i en række overordnede principper for indretning og ombygning af skolerne. Nu er vi nået til at afstemme disse principper med den virkelighed og de lokale behov, der er - i første omgang på Hampelandskolen, som er den første skole, vi tager fat på," siger velfærdsdirektør Søren Trier Høisgaard.

Han understreger, at alle ønsker naturligvis skal kvalificeres i forhold til bl.a. kvalitet, økonomi og tid.

På grund af corona-situationen blev workshoppen afholdt virtuelt. Det var nyt for mange, både deltagere og kommunens arrangører.

"Det er første gang, vi afprøver en virtuel inddragelsesproces, og det gik super godt. Deltagerne tog det i stiv arm, og vi er meget imponerede over, hvor godt de håndterede at bidrage og deltage aktivt, for det kræver helt sikkert mere, når det hele foregår via en skærm," siger Søren Trier Høisgaard.

De konkrete byggeplaner for Hampelandskolen lægges i efteråret i tæt samarbejde med kommunens kommende strategiske byggepartner. De overordnede linjer i ombygningen er på forhånd lagt, bl.a. skal SFO og indskoling tænkes sammen, skolens udearealer skal have et løft, og der skal bygges et nyt multihus.



