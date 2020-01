En ny privatskole er som bekendt i støbeskeen i Ølstykke, og nu har bestyrelsen sat processen i gang med at finde en skoleleder. Modelfoto Foto: lev dolgachov

Ølstykkes nye privatskole sætter jagten ind på en skoleleder

Skolens bestyrelse arbejder på højtryk for at finde sin kommende skoleleder, der skal sætte sit eget hold inden åbningen

Lokalavisen Egedal - 15. januar 2020 Af Kenneth Tanzer

Mens tilmeldingerne fortsætter med at strømme ind til den kommende Ølstykke Privatskole, er skolens bestyrelse ved at lægge sidste hånd på stillingsopslaget til jobbet som skoleleder på skolen. Det oplyser Miriam Horstmann og Johan-Benjamin Hahn, der er henholdsvis næstformand og formand i Ølstykke Privatskole. ”Det er ekstremt vigtigt, at vi får den rette kandidat til jobbet – en der formår at sætte sit præg på kulturen, fagligheden og energien på skolen, samtidig med at den rette formår, at sikre, at forældrene i Ølstykke ser det som deres skole. Vi har nu lagt de overordnede rammer og visioner for skolen, men det er vigtigt for os, at den kommende skoleleder kan sætte sig eget hold og udfylde de rammer på bedste vis," siger Miriam Horstmann, der suppleres af Johan-Benjamin Hahn.

Får ansøgninger "Vi får allerede nu en del uopfordrede ansøgninger fra lærere og pædagoger, der gerne vil arbejde på Ølstykke Privatskole. Det er vi rigtigt stolte af, men det er vigtigt for os, at det er skolelederen der er med til at sætte holdet. For selv om vi har rigtig positive erfaringer med nogle af de engagerede mennesker der allerede har lagt billet – så bliver det i samarbejde med skolelederen at holdet bliver sat," siger han. Udover skolelederjobbet og de uopfordrede ansøgninger vil Miriam og Johan-Benjamin gerne snakke om de mange henvendelser de har fået de sidste to uger, efter at der er åbnet for tilmeldinger til Ølstykke Privatskole.

”Heldigvis er der rigtige mange forældre, der allerede har tilmeldt deres børn – og vi forstår godt at der er nogle der er i tvivl. Det er vigtigt for os, at forældrene træffer det valg der er bedst for dem – det valg kan vi ikke træffe for dem, men for mange af de forældre der alle har tilvalgt os, er nærhed, leg & læring, faglighed, indflydelse samt sammenhold nogle af nøgleordene," siger Miriam Horstmann og Johan-Benjamin Hahn i en pressemeddelelse.