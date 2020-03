Ølstykkes nye privatskole er på vej: Nu holdes der infomøder for forældrene

"Vi har valgt at holde informationsmøderne i mindre grupper, så vi har mulighed for at tage en individuel samtale med alle interesserede forældre. Vores erfaringer fra informationsmødet vedr. 0. klasse viser, at der er rigtigt mange gode spørgsmål som vi forsøger at besvare så godt vi kan. For os er det helt naturligt, at nogle forældre stadig er i tvivl om hvad der er bedst for deres barn - og vi kan se, at individuelle samtaler gør, at vi bedre kan få stillet skarpt på de usikkerheder som den enkelte forældre sidder med i forhold til at skulle skifte til Ølstykke Privatskole," fortæller Miriam Horstmann, der har stået for informationsmødet for den kommende 0. klasse.