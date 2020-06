Ølstykkes andefødder og grønne byrum indvies på torsdag

Som tidligere omtalt i Lokalavisen Egedal, så har Egedal Kommune iværksat et byrumsforsøg i Ølstykke Stationsby, hvor der er sprayet andefødder på fliserne for at lede borgerne fra det grønne i byen til det grønne udenfor byen.

Egedal Kommune arbejder med borgerdialog og målet er, at inddrage kommunens borgere inden de politiske beslutninger træffes. Byrumsforsøgene i Ølstykke Stationsby er et led i arbejdet med en helhedsplan for Ølstykke, og følger op på de input, som borgere kom frem med, da der blev afholdt Projektkontor på Ølstykke Bibliotek. Her kom det blandt andet frem, at borgere ønsker et grønt mødested og at det ikke er nemt at finde vej til den flotte natur rundt om byen.