Ølstykke-virksomhed lancerer ny hjemmeside med indbygget CO2-beregner

“Med den online CO2-beregner giver vi entreprenørerne mulighed for hurtigt at udregne CO2-besparelser på EPD-deklareret armeringsstål gennem hele projektfasen”, lyder det fra Søren Kilmose, direktør hos armeringsspecialisten Celsa Steel Service Danmark.

Øget interesse

"Vi oplever en øget interesse for CO2-dokumentation i entreprenørleddet. En naturlig konsekvens af DGNB-byggeriets fremmarch, men også et udtryk for stigende interesse for at profilere sig på CO2-besparelser i det enkelte byggeri”, siger han.

Han mener, udskillelsesløbet er i gang blandt producenterne - og dem med den bedste og hurtigste CO2-dokumentation vil vinde, når paradigmeskiftet til bæredygtigt byggeri er sket.