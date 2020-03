Morten Vest Terp og Søren Danielsen har slået deres virksomheder sammen under navnet Alpha Electric. Pressefoto

Ølstykke-virksomhed i fusion

Alpha Electric A/S fra Ølstykke har slået sig sammen med MVT Elteknik Aps

"Det perfekte match." Det er intet mindre hvad Søren Danielsen, Alpha Electric A/S fra Ølstykke og Morten Vest Terp, MVT Elteknik Aps kalder fusionen af deres selskaber.

Fremover vil disse to leverandører til den danske byggebranche forsætte deres fælles virke under navnet Alpha Electric.

"Søren og jeg har kendt hinanden og arbejdet sammen i mange år, og vi har begge samme høje standarder, både når det gælder service overfor vores kunder og leverandører, medarbejderpleje og ikke mindst selve håndværket", udtaler den kommende administrerende direktør for det fusionerede Alpha Electric A/S, Morten Vest Therp.

"I det daglige vil vores samarbejdspartnere ikke mærke den store forskel, men både som leverandør og kunde vil Alpha Electric fremstå som en endnu mere komplet virksomhed, med en bred vifte af kompetencer og med en, for vores leverandører, interessant indkøbsstyrke" udtaler Søren Danielsen, der fortsætter som driftsdirektør.

Fortsætter i Ølstykke

"Som udgangspunkt giver det rigtig god mening at fortsætte med vores to driftssteder, henholdsvis i Hillerød og i Ølstykke, så det laver vi ikke om på. Der er dog ingen tvivl om at vi, udover de helt åbenlyse kompetencemæssige synergier, også kan skærpe vores administrative rutiner, men det overlader jeg fremover trygt til Morten" slutter Søren Danielsen.