Ølstykke-virksomhed har skabt en global læder-succes

"Vi er verdens første 100 procent CO2-neutrale læderproducerende firma. Det er jeg da stolt af," siger Dennis Dress, der er administrerende direktør og grundlægger af virksomheden "dbramante1928" fra Bygmarken i Ølstykke

I et mindre industrikvarter på Bygmarken i Ølstykke ligger showroom og hovedkvarter for verdens første CO2 neutral producerende læderfabrik.

Produkterne, der fremstilles i en fjern egn af Indien, er covers til telefoner, iPads, laptops samt tasker - alt i eksklusivt kernelæder.

Det første der møder én, når man træder ind i showroomet, er den letgenkendelige og indbydende duft af frisk læder. Bygmarken i Ølstykke er ét klassisk dansk erhvervskvarter, som udefra ikke signalerer luksus eller sender sanserne rundt om jorden. Men her - lidt gemt - ligger en af Egedal Kommunes internationale erhvervssucceser og stikker hovedet frem. Showroomet er stilsikkert indrettet, fyldt med eksklusive varer, som hensætter en til en af de dyre designforretninger på et internationalt hovedstrøg. Og det er heller ikke helt forkert.

dbramante1928 som virksomheden ganske mundret hedder, sælger nemlig deres varer i en række europæiske lande, samt i markante lande som Rusland, Australien, Sydafrika og De Forenede Emirater. Men den helt afgørende faktor for, at dbramante1928 er en international virksomhed, er virksomhedens læderfabrik, der åbnede 1. marts i år og ligger i Kolkata i Indien.

Fabrik i læder Fabrikken der er 5000m2 stor, ligger i en stor læderby med et areal på 3 gange 5 kilometer. Her er hele områdets læderindustri samlet i en slags by. dbramante1928s fabrik er på fem etager og huser 600 ansatte. På taget der er 1000m2, er der placeret væg til væg solceller, hvilket betyder at fabrikken er 100 procent CO2-neutral. Overskudsstrømmen fra solcellerne gemmes, så det er muligt at holde produktionen kørende i døgndrift.

"Vi er verdens første 100 procent CO2-neutrale læderproducerende firma. Det er jeg da stolt af. Selvfølgelig skal det være en god forretning, men det er vigtigt for os, at når vi arbejder i et land som Indien, at både de ansatte har ordnede forhold og at produktionen er miljøvenlig," siger Dennis Dress, der er administrerende direktør og grundlægger af dbramante1928.

Solcellerne er Indisk-producerede, da Dennis Dress og hans partner fandt ud af, at nogle af de bedste solceller i verden produceres i Indien. Samtidig fik de hjælp af den danske stat, da Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU), der hjælper danske virksomheder med at etablere sig i udviklingslande, gik ind og medfinansierede den miljøvenlige virksomhed.

På læder-universitet At dbramante1928 producerer læderprodukterne i Kolkata skyldes at området har en 200 år gammel tradition for læder. 70 procent af alle punge i verden stammer derfra, og over en million mennesker er beskæftiget i læderindustrien i området, hvor der også udbydes en 4-årig uddannelse på det lokale læderuniversitet.

Kolkatas mange år med læderindustri, betyder også at der skal være ordnede forhold og at virksomheder fra de rigeste lande på kloden, der etablerer sig, har et socialt ansvar overfor befolkningen. Først og fremmest hvad angår løn og arbejdsmiljø, men ofte tages der også et ansvar der rækker længere, på grund af den massive fattigdom i Indien.

"Vi samarbejder med den danske nødhjælpsorganisation LittleBigHelp, hvor vi rekrutterer arbejdskraft fra. Helt konkret ansætter vi kvinder fra området, der ved at arbejde hos os, tjener penge til familierne, så børnene kan sendes i skole og på den måde holdes væk fra gaden. Det er jo win-win for alle. Og det giver da en personlig tilfredsstillelse, at vide at alle forhold på fabrikken, både hvad angår miljø, arbejds- og lønforhold er i orden. Det bruger vi selvfølgelig også i vores fortælling om virksomheden. Også fordi der er så mange skrækhistorier om børnearbejde og farlige arbejdsforhold i udviklingslandene," siger Dennis Dress.

Går efter 100 mio. kr. At dbramante1928 er en virksomhed med vind i sejlene, ses tydeligt på firmaets regnskabstal. Da man startede i 2012 lød omsætningen på 11 mio. kr. Mens man i 2019 ramte en omsætning på 70 mio. kr.

Tilbage i industrikvarteret i Egedal Kommune ligger showroomet med de mange produkter der altså produceres tusindvis af kilometer væk på en CO2-neutral fabrik og vidner stille om, at her er en lille erhvervssucces, som stadig tør drømme om mere.

"Det går godt, men jeg vil da gerne have vi bliver større og kommer ud i flere lande. Så jeg har da en drøm om, at vi inden for få år rammer en omsætning på 100 millioner og at vores produkter bliver tilgængelige i alle europæiske lande, slutter Dennis Dress.

