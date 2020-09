Ølstykke-talenter vækker opsigt: Gør rent bord i vild sæson-åbning

"Det er imponerende, for de spiller i en række, der er den højest placerede række for ikke-licens klubber. For nylig mødte de Farum Boldklub (FC Nordsjælland, red) i en pokalkamp på Ølstykke Stadion foran 350-400 tilskuere. Kampen blev godt nok tabt 0-2, men det var tæt og jævnbyrdigt, og det siger lidt om deres niveau," lyder det fra Jakob Fog, der roser det træningsmiljø, som er blevet skabt omkring holdet.

Højt niveau

"De træner fire gange om ugen og råder over nogle dygtige trænere, der får det bedste ud af dem. Spillerne er også på et meget højt niveau, og jeg ved, at der bliver holdt øje med dem fra de store licens-klubber. For os gælder det om at skabe et stærkt sportsligt miljø, og det gælder også for vores U14-hold," siger Jakob Fog.