Anders Agner, der har et indgående kendskab til amerikansk politik og samfundsforhold, kommer til Ølstykke Bibliotek. Pressefoto

Ølstykke sætter fokus på det amerikanske præsidentvalg

Her kan man blandt andet få svar på, hvilke faktorer der spiller ind i forhold til, hvem der kan blive valgt til USA´s næste præsident samt hvilken betydning får det for resten af verden, hvem der sidder i "Det hvide hus".

Anders Agner har et indgående kendskab til amerikansk politik og samfundsforhold. Han er chefredaktør på Kongressen.com. Han er uddannet fra Danmarks journalisthøjskole og New York State University med speciale i amerikansk politik og har skrevet adskillige bøger om amerikanske præsidenter og politik. Han er en af de mest benyttede eksperter omkring amerikanske forhold på tv.

Selve foredraget varer cirka to timer inklusive en kort pause. Billetter sælges for 60 kr. og kan købes via egedalbibliotekerne.dk. De kan også købes på Ølstykke eller Smørum Bibliotek i åbningstiden, men kun på dankort.