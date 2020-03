Sådan ser den ud den nye bog fra Susanne Lykke, der handler om alt fra skoleskift til mobning.

Ølstykke-forfatter er aktuel med ny ungdomsbog

Susanne Lykke udkommer senere på måneden med bogen "Kys og Kaos"

Lokalavisen Egedal - 02. marts 2020

Ølstykke-forfatteren Susanne Lykke er tirsdag den 10. marts på banen med sin nye bog "Kys og Kaos", der er en ungdomsbog for de 10-14 årige.

"Kys og kaos" handler om skoleskift, mobning, jalousi, gode venner og den første kærlighed. Forældre der skal vænne sig til, at deres barn er ved at blive til et selvtændigt ungt menneske med egne holdninger.

Bogen følger Magnus på 13 år, der under en ugt fra de ældre elever falder over et hemmeligt sted i en have. Her begynder en række oplevelser med en hjemløs hund, en sur gammel mand og en virkelig cool pige.

Udlever sin drøm Susanne Lykke er oprindeligt uddannet akupunktør og har tidligere været indehaver af Akupunktur-Huset og Lykkes klinik samt webshoppen "Mad og allergi", som hun havde sammen med sin mand. I 2014 besluttede hun at lægge livet om og lukkede rmaet, og året efter startede hun på Forfatterskole.dk for at udleve sin drøm om at skrive bøger.

"Kys og kaos", der udgives på Lykkedal forlag, bliver den fjerde bog i rækken for Susanne Lykke. Hun har tidligere udgivet bøgerne "I hver sin retning", "Pige på mission" og "Mærket". Debutromanen Mærket - af psykopatens spind førte blandt andet til et besøg i Go'morgen Danmark i 2017 efter anbefaling fra Cecilie Frøkjær.