Ølstykke Stationsby: Forslag om politisk følgegruppe

En politisk følgegruppe med deltagelse af blandt andtre tre udvalgsformænd skal tilknyttes arbejdet med Ølstykke Stationsby, lyder det i indstilling.

Lokalavisen Egedal - 13. august 2020

Arbejdet med at omdanne Ølstykke Stationsby skal have en politisk følgegruppe tilknyttet.

Følgegruppen skal følge udarbejdelse af lokalplan for Ølstykke idrætsområde, helhedsplan for Ølstykke Stationsby samt udviklingen af Toftehøjskolen.

Det fremgår et et forslag, som planudvalget får lagt på sit bord til mødet, i form af en indstilling fra administrationen.

Tre udvalgsformænd - Ib Sørensen (Soc.), planudvalget, Bo Vesth (V), teknik- og miljøudvalget, og Charlotte Haagendrup (Kons.), kultur- og erhvervsudvalget - forventes at blive udpeget til deltagelse i følgegruppen for en række projekter i Ølstykke Stationsby.

Skal koordinere bedre Som tidligere omtalt har byrådet besluttet at sætte gang i en ny helhedsplan for Ølstykke stationsby. Det sker som led i det der kaldes Planstrategi 2019, hvor udvikling af Toftehøjskolegrunden og Ølstykke Idrætsområde er fremhævet som områder, der skal være fokus på i den kommende planperiode.

Som seneste eksempel på projekterne med Ølstykke Stationsby blev et grønt byrumsforsøg, som tidligere omtalt i Lokalavisen, indviet i juli.

Men der er flere andre projekter i støbeskeen, og forslaget om følgegruppen har blandt andet baggrund i, at byrådet ønsker at have bedre fokus på hvordan projekterne samtænkes og udvikler Stationsbyen. Samt bedre at kunne koordinere den borgerinddragelse, der følger med i processen.

Der er allerede indløbet en del borgerforslag, som bliver afprøvet som midlertidige aktiviteter i Stationsbyen. Senere skal der også afholdes borgermøde og workshop for at få input til en helhedsplan for hele byen.

Skole og hal To store projekter, som den politiske følgegruppe også skal være med inde over, er Toftehøjskolens område og en ny Ølstykkehal.

På byrådets møde i juni blev, som tidligere omtalt, Nordic Real Estate Partners (NREP) i samarbejde med et udvalgt team valgt til at indgå en udviklingsaftale med Egedal Kommune, for at kunne opnå en forkøbsret til Toftehøjskolearealet. NREP og samarbejdspartnere skal udarbejde en helhedsplan for området og hvordan det skal indgå i Ølstykke Stationsby samt udarbejde en lokalplan.

Omkring den nye hal i Ølstykke finansierer Egedal Kommune, som tidligere omtalt, i samarbejde med en privat donor opførelse af en hal som skal placeres i tilknytning til den eksisterende hal.