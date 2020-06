Ølstykke Privatskole: Politisk benspænd i 11. time

Den kommende skole i Ølstykke mener, at Egedals politikere ændrer vilkårene, så Ølstykke Privatskole ikke er garanteret at må bygge på Spejderengen

"Skolelederen Rie Gudmand-Høyer Sørensen har sammen med ansættelsesudvalget fundet et fantastisk hold af engagerede og dygtige lærere og pædagoger, der står klar til at undervise, danne og uddanne eleverne, så vi sammen sikrer dem det bedste fundament i deres videre færd. Det skal vi sikre sker. Der er brug for at vi står sammen som lokalsamfund - og vi beder derfor om Jeres hjælp til at komme på den anden side af dette politiske benspænd," lyder det i pressemeddelelsen.