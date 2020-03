Ølstykke FC er én af de førende pigeklubber på Sjælland. Det kaster nu en samarbejdsaftale med Brøndby IF af sig. Arkivfoto Foto: Claus Birch/Foto: Claus Birch

Ølstykke FC indgår samarbejdsaftale med Brøndby IF

"Vi er stolte over, at det er lykkedes at lave en aftale med Brøndby Masterclass. Vi forventer, at samarbejdet vil udvikle klubben," siger Jakob Dietzer-Fog, ungdomsformand i Ølstykke FC

Ølstykke FC indgår som ny samarbejdsklub i en samlet aftale med Brøndby Masterclass Samarbejdet og Brøndby IF Pige Samarbejdet.

Det oplyser Brøndby IF på sin hjemmeside.

Fra den 1. marts 2020 bliver Ølstykke Fodbold Club nyt medlem i Brøndby Masterclass Samarbejdet og Brøndby IF Pige Samarbejdet, og det er med stor tilfredshed for alle, i de to klubber, at Thomas Arndt, leder af Brøndby Masterclass Samarbejdet. nu kan byde velkommen til den nye samarbejdsklub.

"Det er med stor glæde, at vi kan præsentere Ølstykke FC som ny samarbejdsklub. Vi har over tid haft mange gode dialoger med klubben, og er stolte over, at vi, i sidste ende, er blevet valgt til af Ølstykke FC. Det fortæller, hvor langt vi er nået på med vores målrettede indsats omkring vores samarbejdsklubber, og at de mange ressourcer og den kontinuerlige optimering bliver positivt bemærket af omverden," fortæller Thomas Arndt til Brondby.com.

"Ølstykke FC er en klub med en masse engagerede frivillige kræfter, der brænder for klubben og dens udvikling. Det er en klub med en god og fornuftig tilgang til børne- og ungdomsfodbold, hvor der op igennem årgangene er plads til alle spillere uanset ambitionsniveau. Der er ingen tvivl om, at Ølstykke FC er en attraktiv klub for både pige- og drengesiden, at indgå samarbejde med. Det er en klub med store traditioner for gode børne- og ungdomsårgange af begge køn, hvilket vidner om et kontinuerligt godt arbejde i klubben," siger Thomas Arndt.

Ungdomsformanden i Ølstykke FC, Jakob Dietzer-Fog, glædes over tiltaget og fortæller, at klubben har haft stort fokus på et samarbejde, der kan sikre udvikling til hele ungdomsafdelingen, og tage det næste skridt - både på drenge- og pigesiden.

"Der har været et stort fokuspunkt for Ølstykke FC at lave en samlet aftale som sikrer et flot tilbud til hele ungdomsafdelingen - både drenge og piger. Vi er derfor super stolte over, at det er lykkedes at lave en aftale med Brøndby Masterclass som sikrer netop dette. Ølstykke FC har i lang tid haft stor fokus på pigefodbolden og med denne aftale sikrer vi at alle klubbens medlemmer får et ensartet tilbud," siger Jakob Dietzer-Fog og fortsætter:

ØFC er de første "Vi forventer at samarbejdet vil udvikle hele klubben, både sportsligt og organisatorisk via denne sparring og dermed vil kvaliteten af det tilbud som vi tilbyder vores medlemmer, løftes markant, siger ungdomsformanden i Ølstykke FC.

Ølstykke FC bliver den første samarbejdsklub under det nye tiltag, hvor Brøndby Masterclass Samarbejdet og Brøndby IF Pige samarbejdet indgår en samlet klubaftale. Aftalen begejstrer Kvindeformand Jan Borre, der forleden kunne meddele, at Brøndby IF nu tager næste skridt i pige-fodbolden - han ser gode fremtidsmuligheder i samarbejdet.

Førende pigeklub "Det er en klub der gennem mange år har været en af de førende pigeklubber på Sjælland, og som har fostret mange dygtige pigespillere. Vi er stolte af at have indgået et samarbejde med Ølstykke FC, som gennem mange år har vist, at de vil både drenge- og pigefodbolden," siger Jan Borre.

Ølstykke FC blev grundlagt i 1918 og har således en lang tradition med fodbold og har i dag en af Nordsjællands største ungdomsafdelinger. Klubben, med over 100 år i bagagen, har totalt set 600 aktive medlemmer i foreningen.