Yngre talenter fra 6. klassetrin tager nu hul på et uddannelsesforløb, som løber over de næste 1 1/2 år. Foto: Distriktsskole Ølstykke

Nyt tiltag: Talenterne udfordres på Ølstykke-skoler

Og nu står de talenter og kompetencer overfor en udfordring, for distriktsskolen har nemlig valgt at kaste sig ud i et nyt tiltag, hvor der Maglehøjskolen og Søhøjskolen er oprettet såkaldte "talenthold" i 1. klassetrin og 6. klassetrin.

På 6. årgang på Maglehøjskolen og Søhøjskolen er tolv elever blevet udvalgt til at følge et uddannelsesforløb fra "Akademiet for talentfulde unge" som løber over de næste 1 1/2 år. Her vil eleverne blive undervist i emner som "mål og mindset", "Kroppens kredsløb og "Hvad er EU."