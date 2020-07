Byggepladsskiltet til det nye plejecenter ved Egedal By Syd er på plads. Foto: Egedal Kommune.

Nyt plejecenter står klar i 2022: Nu tages de første skridt

Lige nu klargøres området syd for Egedal Rådhus og Sundhedscenter til byggeriet af et nyt plejecenter

Således oplyser kommunen, at området syd for Egedal Rådhus og Sundhedscenter klargøres med henblik på det kommende byggeri.

"Der vil derfor være anlægsarbejde i gang og maskiner i området henover sommeren og efteråret. Der anlægges en vej og et nyt grønt område med stier og en støjvold. Snart plantes træer, buske, forårsløg og græsser til glæde for mennesker, dyr og planteliv i området. Anlægsperioden varer frem til november 2020, og byggestarten forventes at være i 2021. Som en del af klargøringen til det nye plejecenter er Dam Holme afspærret i sommerferien," lyder det fra Egedal Kommune