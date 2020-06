Nyt navn er fundet: Hampelandskolen skal hedde Søhøjskolen

Efter sommerferien kommer Hampelandskolen i Ølstykke til at hedde Søhøjskolen. Navnet er valgt af et udvalg bestående af forældre, elever, personale og forvaltning

Navnet, som er valgt af et udvalg bestående af forældre, elever, personale og forvaltning, blev præsenteret virtuelt for eleverne, der i klasserne fulgte med via "Meet".

"Vi holdt en tale og fjernede derefter et klæde foran navnet. Det var et stort øjeblik for eleverne, for de har naturligvis været spændt på det kommende navn," siger konstitueret pædagogisk leder på Toftehøjskolen, Kai Kongsgaard til Lokalavisen Egedal.