Nyt liv på Skatskærvej: Familie står bag ny pølsevogn og café

Tenna Severinsen har sammen med sin mand, børn og børnebørn kastet sig ud i et stort projekt i Ølstykke, hvor de åbner pølsevognen "Handimad" og caféen "Tensia"

Lokalavisen Egedal - 05. oktober 2020 kl. 08:35 Af Kenneth Tanzer

Der er godt nyt til dem, som elsker en ristet hotdog eller en iskold Cocio, mens de er på farten.

Men der er også gode nyheder til de mange, som nyder en "dagens ret" eller en velsmagende café-burger i rolige omgivelser.

På Skatskærvej 2 i Ølstykke lige ved Fog Værebro Trælast & Byggecenter bliver begge dele nu en realitet.

Her er Jyllinge-borgeren Tenna Severinsen og hendes mand Kjeld nemlig klar til at åbne pølsevognen "Handimad" og caféen "Tensia".

"Det er faktisk hele vores familie, som er med i dette projekt. Vores børn og svigerbørn hjælper også til, så det er blevet et stort familie-projekt," siger Tenna Severinsen.

Netop nu knokler familien med at få alt på plads til åbningen af pølsevognen lørdag den 10. oktober.

Klassisk dansk pølsevogn "Vi er i gang med den helt store renovering, så alt står klar til åbningen. Vi glæder os rigtig meget til at tage imod kunderne, og vi er spændte på modtagelsen," siger Tenna Severinsen, som understreger, at pølsevognen vil leve op til de klassiske traditioner, som folk forbinder med en rigtig dansk pølsevogn.

"Ja, der bliver alt fra chilipølser og medistere til frankfurtere og hotdogs. Vi vil have et stort udvalg, og så vil vi også have flæskestegssandwiches og forskellige burgere. Fra mandag til fredag kommer vi til at åbne klokken 6.00 om morgenen med morgenbrød, og så lukker vi først klokken 20.00," siger hun.

Det er ikke mange måneder siden, at "Saxo Pølser" måtte lukke på grunden, men Tenna Severinsen er optimistisk i forhold til "Handimad".

"Vi tror på det her. Ellers havde vi ikke kastet os ud i det. Vi kommer til at råde over en pølsevogn med en god beliggenhed ud til Roskildevej, så nu er det op til os at levere noget god mad i nogle gode rammer," siger den nye ejer.

Mens pølsevognen nærmer sig åbningen på Skatskærvej, så går der lidt længere tid med "Café Tensia", der ligger i den samme bygning.

Livemusik i caféen "Vi regner først med at være klar til café-åbningen i november. Vi er stadig på udkig efter en kok, og så skal konceptet helt på plads, men vi har nogle tanker og ideer om caféen. Vi vil gerne skabe et hyggeligt sted, hvor vores gæster kan sætte sig tilbage og nyde noget god café-mad til ordentlige priser. Vi forestiller os også, at vi kan byde på livemusik, men nu tager vi foreløbig det første skridt og åbner pølsevognen," siger Tenna Severinsen.