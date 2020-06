Nyt hal-projekt i Ølstykke sendes i udbud: Får plads til flere sportsgrene

Den nye hal kommer til at få faciliteter til håndbold, fodbold, volleyball og softball. Derudover tænkes der i, hvordan området udenfor den nye hal kan gøres attraktiv for både hallens brugere og for øvrige brugere af hele idrætshalområdet i Ølstykke.

Egedal byråd har frigivet det planlagte anlægsbeløb til en ny hal i Ølstykke og nu sendes projektet i udbud

Lokalavisen Egedal - 20. juni 2020

Som tidligere omtalt i Lokalavisen Egedal, så har Egedal byråd med "budgetaftale 2019-2022" igangsat planerne om en ny idrætshal i Ølstykke.

Nu er der fundet finansiering til byggeriet, og projektet sendes nu i udbud. Når vinderudbuddet er valgt, skal der udarbejdes en ny lokalplan for området, så projektet kan realiseres på det udpegede areal ved siden af den eksisterende hal i Ølstykke.

Private donorer betaler en stor del af udgifterne til den nye hal, som en privat gave til kommunen på 10 mio. kr. Derudover var forudsætningerne for finansieringen af den nye hal, at Egedal Kommune kunne finansiere den resterende del af byggeriet via indtægter fra salg af jord.

Egedal Kommune har i øvrigt indgået en samarbejdsaftale med donorerne omkring finansiering og etablering af hallen. Hovedpointerne i aftalen er, at donorerne overfører 10 mio. kr. i finansiering til Egedal Kommune. Kommunen er herefter bygherre på projektet og ejer af hallen. Der oprettes en styregruppe og et byggeudvalg, hvor også donorerne deltager, som skal godkende den endelige udformning og indretning af hallen.

Hallen kommer til at indgå i de samlede idrætsfaciliteter i Ølstykkeområdet. Hallen tænkes fortrinsvist at skulle bruges til håndboldaktiviteter og andre idrætsaktiviteter.. Hallen indgår således i den samlede lokalefordeling for de lokale foreninger, og Egedal Kommune står for driften af hallen.

Softball og volleyball Den nye hal kommer til at få faciliteter til håndbold, fodbold, volleyball og softball. Derudover tænkes der i, hvordan området udenfor den nye hal kan gøres attraktiv for både hallens brugere og for øvrige brugere af hele idrætshalområdet i Ølstykke.

"Det har været vigtigt for os, at hallen bidrager positivt til det samlede udbud af kultur- og fritidsfaciliteter i Egedal Kommune. Derfor er det også vigtigt med borger-, skole- og foreningsinddragelse," siger Charlotte Haagendrup.

Der bliver i 2020 udarbejdet en analyse for samtlige kultur- og fritidsfaciliteter i Egedal Kommune, som også er forbundet med en større brugerinvolveringsproces. Anbefalinger fra analysen vil - inden for den økonomiske ramme - i videst mulig omfang forsøgt indarbejdet i den nye funktionsbeskrivelse for hallen. Endelig vil der blive etableret en lokal følgegruppe til anlægsprojektet, hvor lokale foreninger og lokale skoler kan inddrages.

Lokalplanen for Ølstykke Idrætsanlæg er fra 1978, og den skal opdateres, for at blive tidssvarende og rummelig i forhold til nutidens ønsker for indretning og byggeri af kultur- og idrætsfaciliteter. Arbejdet med lokalplanen løber fra august 2020 til august 2021 og den nye lokalplan for området vil blive sendt i høring.

"Når vi laver ny lokalplan for den nye hal, kigger vi på hele området, og moderniserer lokalplanen. Lokalplanen skal give mulighed for fremtidige aktiviteter derude, fx udendørs aktiviteter til fitness og fællesskaber," siger Ib Sørensen, formand for planudvalget i Egedal Kommune. pressemeddelelse