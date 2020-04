Nyt fra Egedals plejecenter: Nu er ti beboere smittede med corona

Lokalavisen Egedal kunne i går fortælle, at 70 ud af 72 beboere på Plejecentret Egeparken er blevet testet for corona efter fem beboere i sidste uge blev konstateret smittet.

Nu har Egedal Kommune fået svar på alle beboer-test - bortset fra én. Status er, at antallet er smittede er steget.

"Der er konstateret ti smittede på Egeparken, heraf er én indlagt. De ti beboere er isolerede fra de øvrige. Vores plejehjemslæge mangler lige at give besked til fem pårørende til hendes patienter, men ingen af de fem er smittede. Ellers er alle blevet kontaktet," oplyser Egedal Kommune.

Og så kan de lokale medarbejdere også se frem til at blive testet for corona.

"Vi tør næsten godt love, at vi får testet alle medarbejdere. Der er nogle medarbejdere, der den sidste uges tid er blevet testet og ingen af dem har været positive. Det ser altså ud til at vi er lykkes med at inddæmme smitten - vores personale har reageret super godt og vores bedredskabsplaner fungerer godt, ligesom vi stadig har tilstrækkelige med værnemidler," oplyser kommunen til Lokalavisen Egedal