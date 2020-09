Nyt byggeri står klar: Nu rykker Handelsbanken ind

"Vi har valgt at konsolidere vores filialnetværk, fordi vi tror, at vi kan levere et endnu stærkere tilbud til vores kernekunder ved at samle vores kompetencer," forklarer Ida Riisberg Mikkelsen, direktør i Handelsbanken Slangerup og konstitueret direktør i Egedal.

"Beliggenheden er attraktiv med gode parkeringsforhold - tæt på de store indfaldsveje og Egedal Station. Filialen holder åbent alle hverdage mellem kl. 10.00 til 16.00. Desuden er der mulighed for rådgivning efter aftale uden for normal åbningstid alle hverdage. Vi glæder os rigtig meget til at byde alle vores kunder velkommen i vores nye, lækre faciliteter. Alle er velkomne til at komme forbi og hilse på vores team, og vi vil stræbe efter at skabe en smidig overgang for kunderne. Vi tror, at det vil være en fordel for mange, at vi er flere kræfter til at sikre en god kundeoplevelse og høj tilgængelighed, uanset om vi mødes på telefon, fysisk eller digitalt," siger Ida Riisberg Mikkelsen.