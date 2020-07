Nyt borgerjournalsystem skal understøtte sundhedspersonalet i Egedal Kommune

"Med Columna Cura får kommunerne en samlet løsning, som letter arbejdet for medarbejdere i social- og sundhedssektoren. Løsningen fungerer på både computer og tablet, så medarbejderne kan tage den med rundt, når de besøger borgerne. Systemet giver adgang til præcis de oplysninger, medarbejderne har brug for og understøtter dem i opgaverne, så fokus kan være på de ældre, handicappede eller misbrugsplagede borgere, der har brug for hjælp," fortæller Henrik Rosenberg Rasmussen, account director i Healthcare hos Systematic.

"Alt nyt kræver træning og tilvænning, men med erfaringer fra flere end 30 kommuner, har vi efterhånden fået skabt en god proces. Det er et stort plus, at vi har sygeplejersker, socialrådgivere og sosu'er ansat i Systematic, som er en del af implementeringsteamet, der er med til at sikre en god opstart for nye brugere af Cura," slutter Henrik Rosenberg Rasmussen.