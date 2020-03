Virksomheden Gemidan A/S fra Hjallerup har nemlig vundet Argos udbud på madaffald, og dermed har Gemidan fået grønt lys til at opføre anlægget i Ølstykke - nærmere betegnet på Frodebjergvej 17 i Værebro Erhvervsområde. Foto: Adobe/Stock

Nyt anlæg til madaffald skal bygges i Ølstykke

Gemidan A/S opfører i starten af næste år et såkaldt forbehandlingsanlæg på Frodebjergvej 17 i Værebro Erhvervsområde. Anlægget får en kølig nabo-modtagelse

Anlægget, der skal være klar til brug i januar 2021, skal være et forbehandlingsanlæg for organisk kildesorteret dagrenovation og industriaffald. Anlægget er designet med robuste komponenter, så det kan modstå de store udfordringer, som især dagrenovation byder på.

Hos Egedal Kommune er man klar til at byde velkommen til det nye anlæg. Således er det afgjort, at Gemidan A/S ikke skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for etableringen af anlægget.

"Afgørelsen er truffet, fordi projektet ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal igennem en miljøvurdering," skriver Egedal Kommune.

"Det undrer mig, at vi som beboere tæt på anlægget ikke har fået noget information. Jeg er nok ikke den eneste, som har spørgsmål til etableringen, men jeg har hverken hørt fra Egedal Kommune eller Gemidan A/S. Jeg ved dog, at hvis jeg har indsigelser til projektet, så vil det koste mig 900 kroner at viderebringe dem i processen. Det er ikke et beløb, som jeg har lyst til at betale," siger hun.