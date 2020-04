?Vi vil ikke træde nogen over tæerne, og vi går meget op i at drive vores forretning korrekt og efter bogen,? siger 3D Infill-direktør Peter Egtved Føhns om fremstillingen af de mange visirer til Egedals erhvervsdrivende. Foto: 3D Infill

Nystartet virksomhed ville donere 100 visirer til erhvervsdrivende i Egedal: Blev stoppet på målstregen af lovgivningen

Virksomheden 3D Infill fra Slangerup fik 3D-printet 1200 visirer til at beskytte mod smittespredning. 100 af dem skulle doneres til klinikker og frisører i Egedal, men lovgivningen satte en stopper for donationen

"3D Infill" fra Slangerup giver 100 visirer til lokale virksomheder i Egedal, der har akut brug for visirer for at kunne beskytte sig selv og deres kunder mod corona-smitte.

Sådan lød meldingen i tirsdags fra den nystartede Slangerup-virksomhed "3D Infill", der havde omlagt sin produktion, så man i stedet kunne producere visirer til lokale frisører, massører og lignende.

Men glæden over at kunne hjælpe andre, er nu blevet afløst af skuffelse, for det viser sig, at loven forbyder den slags donationer.

Visirerne har en midlertidig CE-godkendelse grundet denne unikke corona-situation. 3D Infill blev gjort opmærksom på at der måske var visse regler, der skulle overholdes i forhold til netop CE-godkendelse. Det viser sig nemlig at CE-godkendelsen kun er gældende til brug af sundhedsfagligt personale.

Styrelse bakker op "Det betyder at vi ikke må donere visirerne til andre end sygeplejersker, læger og andre sundhedsfaglige erhverv," forklarer 3D Infill-direktør Peter Egtved Føhns, som har måttet skuffe virksomhedens mange henvendelser med de dårlige nyheder.

"Sikkerhedsstyrelsen giver os ret i at det er noget pjat, men lovgivningen er altså kun gældende for sundhedspersonalet," forklarer han i en pressemeddelelse.

En CE-certificering betyder at et produkt ikke er farligt eller skadeligt for europæiske borgere.

"Det er jo dejligt at vi lever i et samfund, hvor man passer godt på forbrugeren, men nu er situationen bare lige lidt ekstraordinær," siger Peter Egtved Føhns, som ville ønske der fandtes en mellemvej.

"Hvis vi fortsatte ufortrødent, står vi til en politianmeldelse og en bøde," siger han.

Peter Egtved Føhns understreger, at 3D Infill igangsatte dette tiltag udelukkende på baggrund af et stort samfundssind.

Ville bare hjælpe "Vi så mulighed for at vi kunne hjælpe og den mulighed greb vi. Vores indtryk var, at sundhedspersonalet efterhånden var godt dækket ind, med hensyn til værnemidler," siger han.

Virksomheden har reageret hurtigt og gjort alt korrekt, hvilket også har været en stor prioritering for den lille start-up virksomhed.

"Vi vil ikke træde nogen over tæerne, og vi går meget op i at drive vores forretning korrekt og efter bogen," siger Peter Egtved Føhns.

"Normalt har vi slet ikke noget at gøre med et færdigt produkt, og har derfor ikke indtil nu haft behov for at sætte os ind i reglerne for CE-godkendelser," forklarer han.

3D Infill laver til daglig prototyper, hjælper virksomheder med produktudvikling og laver serieproduktion på 3D printere.

Visirerne er nu doneret til DK makers mod Corona, som er en organisation, der står for at distribuere visirerne til sundhedsfagligt personale.