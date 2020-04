Nystartet virksomhed donerer 100 visirer til erhvervsdrivende i Egedal

"3D Infill" fra Slangerup giver 100 visirer til lokale virksomheder i Egedal, som akut har brug for visirer for at kunne beskytte sig selv og deres kunder mod corona-smitte

"Vi valgte at hjælpe til hvor vi kunne, selvom det på ingen måde er til økonomisk gavn for os selv," siger han og fortsætter: "Vi håber at det kan skubbe os i gang og give os noget omtale, at vi nu donerer visirer," siger han.