For at markere sammenlægningen med Toftehøjskolen skal Hampelandskolen have nyt navn. Arkivfoto

Nye tider: Hampelandskolen skal have nyt navn

Skolen i Ølstykke skal have nyt navn i forbindelse med sammenlægningen af to skoler på Hampelands matrikel

Efter sommeren er alle elever fra Toftehøjskolen og Hampelandskolen i Ølstykke flyttet sammen på Hampelandskolens matrikel, og for at markere sammenlægningen og den nye start for alle elever og medarbejdere skal skolen have nyt navn.