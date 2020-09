Nye byrumsforsøg i stationsby: Åbner med insekt-snack og litteratur

Byens DNA

"Ølstykke Bibliotek er en væsentlig del af byens DNA. En oase for kulturen med stor kulturel diversitet på hylderne. Nu gør vi oasen grønnere og gør det nemmere at bruge naturen i hverdagen. Det er et af kommunens fokuspunkter og håbet er, at vi til foråret vil se børn der kigger på insekter og spiser bær mens andre borgere slapper af i bibliotekshaven måske med en god bog," fortæller Charlotte Haagendrup, der er formand for Kultur- og Erhvervsudvalget, og som åbner Bibliotekshaven sammen med borgmester Karsten Søndergaard.