Nye billige boliger på vej flere steder i Egedal

Af planerne fremgår det, at der er lagt op til to forskellige slags rækkehuse med mulighed for at lave større familieboliger. Ifølge boligforeningen er det også tanken, at boligernes placering blandt almindelige familieboliger vil være en gevinst.

"Netop ved at blande boligtyperne skabes et godt grundlag for, at de nye beboere får gode muligheder for hurtigt at blive en del af et fællesskab med andre beboere i området," lød det i 2017 i en pressemeddelelse fra 3B og Egedal Kommune.